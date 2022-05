Histoires d’eaux Musée de Borda Dax Catégories d’évènement: Dax

le samedi 14 mai à Musée de Borda Parcours urbain insolite au flambeau (45 mn), à la découverte d’édifices et lieux emblématiques du centre-ville étroitement marqués par la présence de l’eau. Dans la limite des places disponibles. Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax Landes

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00

