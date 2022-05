Histoires d’eau et de Nature Béost Béost Catégories d’évènement: 64440

Béost

Histoires d’eau et de Nature Béost, 19 août 2022, Béost. Histoires d’eau et de Nature Béost

2022-08-19 16:00:00 – 2022-08-19

Béost 64440 16h Atelier

18h30 Confidences L’association les 36 Z’arts vous propose de vous

initier à la teinture végétale à partir de plantes

locales et d’éléments de la nature.

Puis, Odile vous confiera ses secrets de

dentellière/siffleuse lors d’un moment de

confidence.

Sur réservation Animation labellisée Eté Ossalois 16h Atelier

18h30 Confidences L’association les 36 Z’arts vous propose de vous

initier à la teinture végétale à partir de plantes

locales et d’éléments de la nature.

Puis, Odile vous confiera ses secrets de

dentellière/siffleuse lors d’un moment de

confidence.

Sur réservation Animation labellisée Eté Ossalois +33 6 51 95 03 22 16h Atelier

18h30 Confidences L’association les 36 Z’arts vous propose de vous

initier à la teinture végétale à partir de plantes

locales et d’éléments de la nature.

Puis, Odile vous confiera ses secrets de

dentellière/siffleuse lors d’un moment de

confidence.

Sur réservation Animation labellisée Eté Ossalois Béost

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 64440, Béost Autres Lieu Béost Adresse Ville Béost lieuville Béost Departement 64440

Béost Béost 64440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beost/

Histoires d’eau et de Nature Béost 2022-08-19 was last modified: by Histoires d’eau et de Nature Béost Béost 19 août 2022 64440 Béost

Béost 64440