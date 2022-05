Histoires d’eau et de Nature Béost Béost Catégories d’évènement: 64440

Béost

Histoires d’eau et de Nature Béost, 23 juillet 2022, Béost. Histoires d’eau et de Nature D240 Château de Béost Béost

2022-07-23 14:45:00 – 2022-07-23 D240 Château de Béost

Béost 64440 Béost 14h45 conférence

18h30 confidences François Massonave de l’association Pierrine

Gaston Sacaze vous propose de vous parler des

plantes au fil de l’eau au cours d’une conférence

botanique.

Puis, Pascal prendra la place pour vous dévoiler

quelques confidences d’une rivière.

Réservation Animation labellisée Eté Ossalois 14h45 conférence

18h30 confidences François Massonave de l’association Pierrine

Gaston Sacaze vous propose de vous parler des

plantes au fil de l’eau au cours d’une conférence

botanique.

Puis, Pascal prendra la place pour vous dévoiler

quelques confidences d’une rivière.

Réservation Animation labellisée Eté Ossalois +33 6 18 99 00 96 14h45 conférence

18h30 confidences François Massonave de l’association Pierrine

Gaston Sacaze vous propose de vous parler des

plantes au fil de l’eau au cours d’une conférence

botanique.

Puis, Pascal prendra la place pour vous dévoiler

quelques confidences d’une rivière.

Réservation Animation labellisée Eté Ossalois D240 Château de Béost Béost

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 64440, Béost Autres Lieu Béost Adresse D240 Château de Béost Ville Béost lieuville D240 Château de Béost Béost Departement 64440

Béost Béost 64440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beost/

Histoires d’eau et de Nature Béost 2022-07-23 was last modified: by Histoires d’eau et de Nature Béost Béost 23 juillet 2022 64440 Béost

Béost 64440