Histoires d’eau Candes-Saint-Martin, mercredi 24 juillet 2024.

Histoires d’eau Candes-Saint-Martin Indre-et-Loire

Mercredi

Profitez de cette fin d’après-midi pour passer un moment de détente au bord de l’eau. Partez à la découverte du village de Candes Saint Martin autrement entre histoires et légendes, découverte nature et patrimoniale. Nous vous attendons en famille pour passer ce temps ensemble. RDV à 17h30 sur le parking de Candes Saint Martin. Réservation obligatoire. Remarques Chaussures de marche recommandées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 17:30:00

fin : 2024-07-24

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

