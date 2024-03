HISTOIRES DE TOUTES LES COULEURS, racontées par Marie-Claire (dans le cadre de l’Exposition Louise Barbu La Joie s’écrit) Centre d’animations et des congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 22 juin 2024.

Marie-Claire conte et raconte des paysages, des lieux, des tableaux et des couleurs. Ponctués d’intermédes musicaux, notre conteuse vous invite à voyager avec les mots, les notes, les couleurs et la lumière des oeuvres de Louise Barbu.

Durée environ 1h30 maximum 25 personnes inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au plus tard la veille prévoir un coussin ou un siège d’appoint.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22 18:30:00

Centre d’animations et des congrès Avenue des thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie

