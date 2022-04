Histoires de street art et graffitis – Circuit des Grues – Visite guidée Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme. Objet de culture urbaine, moyen d’expression, art éphémère : un autre regard sur le graff en bord de Loire.Voilà pourquoi la Ville de Nantes a souhaité laisser des espaces de liberté aux graffeurs, où ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Ainsi, sur une dizaine de murs, ils donnent vie à des formes nouvelles et font de ces lieux oubliés des espaces de création. De Commerce à Chantenay, ce parcours explore de nouveaux espaces où l’expression artistique se libère sur des murs historiques, laissés comme traces du passé industriel de la ville. Les grues seront des points de repère ! Avec Sarah Guilbaud, passionnée de Street-art depuis 1999, date de l’arrivée de “Monsieur Chat”, auteure des 2 ouvrages de référence sur le Street-art à Nantes. Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite, parcours de 4 à 5 km avec escaliers. Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

