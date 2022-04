Histoires de street art et graffitis – Circuit centre – Visite guidée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Histoires de street art et graffitis – Circuit centre – Visite guidée, 14 juillet 2022, Nantes. 2022-07-14

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservation auprès de Nantes Tourisme :- www.nantes-tourisme.com- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme.Objet de culture urbaine, moyen d’expression, art éphémère : un autre regard sur le graff. Voilà pourquoi la Ville de Nantes a souhaité laisser des espaces de liberté aux graffeurs, où ils peuvent laisser libre cours à leur créativité. Ainsi, sur une dizaine de murs, ils donnent vie à des formes nouvelles et font de ces lieux oubliés des espaces de création. Du château des ducs de Bretagne vers le quartier du Champ de Mars et les quais de l’Île de Nantes, ce parcours explore des espaces emblématiques et historiques, à l’origine des premiers murs et lieux d’exposition autour du street art. Avec Sarah Guilbaud, passionnée de street-art depuis 1999, année de l’arrivée de “Monsieur Chat”, auteure des 2 ouvrages de référence sur le street art à Nantes. Lieu de rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite, parcours de 4 à 5 km avec escaliers. Centre-ville Nantes 44000

https://www.nantes-tourisme.com/fr/visites-guidees

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Histoires de street art et graffitis – Circuit centre – Visite guidée 2022-07-14 was last modified: by Histoires de street art et graffitis – Circuit centre – Visite guidée 14 juillet 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique