Verrières Médiathèque de Verrières Verrières, Vienne Histoires de signes Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Vienne

Histoires de signes Médiathèque de Verrières, 3 novembre 2021, Verrières. Histoires de signes

Médiathèque de Verrières, le mercredi 3 novembre à 18:00

Un duo de comédiens – l’un sourd, l’autre entendante, propose une interprétation bilingue (français et Langue des Signes Française) d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu et les font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendant. Ils nous offrent leur complicité et celle de leur langue pour nous entraîner dans une expérience artistique accessible à tous. Un spectacle en LSF accessible aux personnes sourdes.

Gratuit, sur inscription

Interprétation en langue des signes et lecture à voix haute d’albums pour enfant Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T18:00:00 2021-11-03T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Verrières, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Verrières Adresse 2, Place de Coume 86410 Verrières Ville Verrières lieuville Médiathèque de Verrières Verrières