Histoires de Signes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Histoires de Signes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 25 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Un duo de comédien – l’un sourd, l’autre entendante- propose une interprétation bilingue (français et Langue des Signes Française) d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. Les comédiens de la compagnie théâtrale Les Singuliers Associés donnent vie à ces histoires par la voix, le geste, le signe et le jeu et les font découvrir autrement aux enfants sourds ou entendants. Ils nous offrent leur complicité et celle de leur langue pour nous entraîner dans une expérience artistique accessible à tous. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (Paris) (268m) 74 : Blanche – Calais (Paris) (101m)

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr Enfants

Date complète :

2022-06-25T16:00:00+01:00_2022-06-25T17:00:00+01:00

©Jean De Pena-Christophe Pean

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Adresse 26, rue Chaptal Ville Paris lieuville Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Departement Paris

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Histoires de Signes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 2022-06-25 was last modified: by Histoires de Signes Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 25 juin 2022 Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Paris

Paris Paris