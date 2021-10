Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Histoires de se faire bien peur une fois pour toutes Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Histoires de se faire bien peur une fois pour toutes Beauvais, 13 novembre 2021

2021-11-13

Beauvais Oise En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Histoires de se faire bien peur une fois pour toutes- Muriel Revollon Samedi 13 novembre à 20h

Médiathèque Argentine – Cinéma Agnès Varda Des histoires à grandir, pour affronter le noir, apprivoiser les peurs, et dompter les loups ! À partir de 7 ans.

Sur inscription au 03 44 15 67 30. En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.

