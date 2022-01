Histoires de Santons Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognonas

Histoires de Santons Rognonas, 13 mars 2022, Rognonas. Histoires de Santons Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas

2022-03-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-13 Place du Marché Centre Culturel de Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhône Rognonas Lou Riban de Prouvènço présente « Histoires de Santons ». Spectacle : textes récités, musique et danse. Histoires de Santons à Rognonas. +33 6 20 94 38 37 https://www.avignon-lerubandeprovence.com/?fbclid=IwAR1CCmOWzg5nj-VuW4sNGGFXgWMPlH5TFdTXEaBKSfUetLzVElMOrODjBY8 Lou Riban de Prouvènço présente « Histoires de Santons ». Spectacle : textes récités, musique et danse. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognonas Autres Lieu Rognonas Adresse Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Ville Rognonas lieuville Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas

Rognonas Rognonas https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognonas/