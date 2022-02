Histoires de Santons 6,Impasse du Bon Ange,Rognonas (13)

Une création originale autour de l’histoire de nos santons avec leurs métiers et leurs symboles le tout accompagné par nos musiques et danses traditionnelles. *source : événement [Histoires de Santons](https://agendatrad.org/e/35227) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Entrée Libre participation

avec Le Ruban de Provence ou Lou Riban de Prouvènço 6,Impasse du Bon Ange,Rognonas (13) 6, Impasse du Bon Ange, 13870 Rognonas, France

