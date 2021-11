Histoires de rêves inuit à la carte Médiathèque du Tonkin, 22 janvier 2022, Villeurbanne.

Histoires de rêves inuit à la carte

Médiathèque du Tonkin, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Sur une carte du cercle polaire arctique, les noms de celles et ceux qui le peuplent : Inuit, Nenetses, Koriaks, Saamis, Danois, Yupiks, Iglulik, Tchouktches, Khantys, Mansis… Choisissez un thème (création du monde, vertigo, homme et animal…) et la lectrice lit ! Avec Claire Truche, de la Nième Compagnie, dans le cadre de Sikilinik, projet Villeurbanne Capitale Française de la Culture.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du lys orangé 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T15:45:00