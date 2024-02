Histoires de rêve La Cabane Villeneuve-sur-Lot, vendredi 1 mars 2024.

Histoires de rêve La Cabane Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Flûte, guitare et tambourin, nous montrent le chemin, du pays des rêves et des histoires…

Contes, comptines et marionnettes.

Jusqu’à 5 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:30:00

fin : 2024-03-01 11:30:00

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

