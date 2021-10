Histoires de Rencontres… Le Conservatoire de Roubaix, 20 mars 2022, Roubaix.

Histoires de Rencontres…

Le Conservatoire de Roubaix, le dimanche 20 mars 2022 à 11:00

Quand classique et jazz se rencontrent… Autour de la merveilleuse Suite jazz baroque de Claude Bolling, pionnier du « crossover » entre ces deux mondes musicaux, venez découvrir à travers George Gershwin et Glenn Miller l’association insolite d’instruments qui ne se rencontrent que trop rarement. Du swing, du blues, du baroque, de la poésie, du rythme, dans un répertoire arrangé spécialement pour l’occasion : une musique parfois douce, souvent brillante, et toujours émouvante ! Emmanuel Secq, _Flûte traversière et flûte basse_ Anne Secq-Delecroix, _Piano_ Albin Suffys, _Basse électrique_ Brice Barois, _Percussions et batterie_

Entrée 7/5 euros

” Baroque and Blue ”

Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T12:30:00