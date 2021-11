Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte, Oise « HISTOIRES DE POCHES » : Festival des contes d’automne Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte Catégories d’évènement: Cuise-la-Motte

Oise

« HISTOIRES DE POCHES » : Festival des contes d’automne Cuise-la-Motte, 3 décembre 2021, Cuise-la-Motte. « HISTOIRES DE POCHES » : Festival des contes d’automne Cuise-la-Motte

2021-12-03 – 2021-12-03

Cuise-la-Motte Oise Cuise-la-Motte « La conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où commencer ? Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe. Contes, chansons, devinettes se suivent et se répondent de manière aléatoire offrant une racontée chaque fois différente. » Public : à partir de 18 mois

Durée : 45 minutes

Réservation : 03 44 42 72 33 « La conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où commencer ? Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe. Contes, chansons, devinettes se suivent et se répondent de manière aléatoire offrant une racontée chaque fois différente. » Public : à partir de 18 mois

Durée : 45 minutes

Réservation : 03 44 42 72 33 +33 3 44 20 91 70 « La conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches sont pleines, mais par où commencer ? Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe. Contes, chansons, devinettes se suivent et se répondent de manière aléatoire offrant une racontée chaque fois différente. » Public : à partir de 18 mois

Durée : 45 minutes

Réservation : 03 44 42 72 33 MDO

Cuise-la-Motte

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cuise-la-Motte, Oise Autres Lieu Cuise-la-Motte Adresse Ville Cuise-la-Motte lieuville Cuise-la-Motte