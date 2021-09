Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur “Histoires de péqueux !” Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

“Histoires de péqueux !” Honfleur, 18 septembre 2021, Honfleur. “Histoires de péqueux !” 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18

Honfleur Calvados Honfleur A l’occasion de la Fête de la Crevette :

« Histoires de péqueux ! » : contes et histoires en patois honfleurais, par Véronique FESQUET.

Samedi 18 septembre à 11h, 14h30 et 17h dans la tente mise à disposition sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Durée : environ 15min A l’occasion de la Fête de la Crevette :

« Histoires de péqueux ! » : contes et histoires en patois honfleurais, par Véronique FESQUET.

Samedi 18 septembre à 11h, 14h30 et 17h dans la tente mise à disposition sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Durée… +33 2 31 89 23 30 A l’occasion de la Fête de la Crevette :

« Histoires de péqueux ! » : contes et histoires en patois honfleurais, par Véronique FESQUET.

Samedi 18 septembre à 11h, 14h30 et 17h dans la tente mise à disposition sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Durée : environ 15min dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Ville Honfleur lieuville 49.42019#0.234