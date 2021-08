Collioure Médiathèque Antonio Machado Collioure, Pyrénées-Orientales Histoires de Peau, de chair et d’os Ou… On ne peut pas tout avoir, c’est défendu ! Médiathèque Antonio Machado Collioure Catégories d’évènement: Collioure

### **Dans le cadre du festival** ### **”Pignon sur Mer :** ### **mer, climat, environnement”** ### **Clément Riot contera** ### **”Histoires d’os, de chair et de peau** ### Ou… ### _on ne peut pas tout avoir… c’est défendu !_ ” un programme de contes autour du respect de la nature, « du trop », de l’extension infinie des « besoins », en faisant un petit détour par la sagesse des peuples antiques avec des chasseurs trop voraces et cupides, un arbre à qui on ne laisse pas de fruits, un contrat passé entre Terre et Homme aux premiers temps,… et, comme le titre l’annonce, sous la peau, de la chair et des os.

