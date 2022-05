Histoires de pays, contes et musiques occitanes d’ici Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Estèphe

Histoires de pays, contes et musiques occitanes d’ici Saint-Estèphe, 18 juillet 2022, Saint-Estèphe. Histoires de pays, contes et musiques occitanes d’ici Saint-Estèphe

2022-07-18 – 2022-07-18

Saint-Estèphe Dordogne Promenade autour du Grand Étang.

Anne-Françoise à la vielle, Patrick et Jaumeta vous feront découvrir toutes ces histoires et légendes qui font la richesse de notre culture d’ici… actuellement menacée de disparition. Le thème los auseus (les oiseaux). Promenade autour du Grand Étang.

Anne-Françoise à la vielle, Patrick et Jaumeta vous feront découvrir toutes ces histoires et légendes qui font la richesse de notre culture d’ici… actuellement menacée de disparition. Le thème los auseus (les oiseaux). +33 5 53 56 61 89 Promenade autour du Grand Étang.

Anne-Françoise à la vielle, Patrick et Jaumeta vous feront découvrir toutes ces histoires et légendes qui font la richesse de notre culture d’ici… actuellement menacée de disparition. Le thème los auseus (les oiseaux). UOCC

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Estèphe Autres Lieu Saint-Estèphe Adresse Ville Saint-Estèphe lieuville Saint-Estèphe Departement Dordogne

Saint-Estèphe Saint-Estèphe Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-estephe/

Histoires de pays, contes et musiques occitanes d’ici Saint-Estèphe 2022-07-18 was last modified: by Histoires de pays, contes et musiques occitanes d’ici Saint-Estèphe Saint-Estèphe 18 juillet 2022 Dordogne Saint-Estèphe

Saint-Estèphe Dordogne