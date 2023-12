Histoires de Noël Palais de la Femme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Histoires de Noël Palais de la Femme Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Pendant la fermeture de la médiathèque Violette Leduc, nous continuons à vous proposer des animations au Palais de la Femme. Nous vous

invitons à venir fêter l’hiver et la fin de l’année en compagnie des

bibliothécaires de Violette Leduc au Palais de la femme, 96, rue de Charonne,

75011 Paris. Chansons, contes

et histoires vont faire rêver les petits comme les grands. À partir de 4

10h30 au Palais de la femme Gratuit sur inscription : mediatheque.violette-leduc@paris.fr Palais de la Femme 96 rue de charonne 75011 Paris Contact : mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc

