Histoires de Noël Blainville-sur-Orne, 18 décembre 2021, Blainville-sur-Orne. Histoires de Noël Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne

2021-12-18 11:00:00 – 2021-12-18 12:00:00 Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne La médiathèque Les Motordus de Blainville-sur-Orne vous propose des lectures de Noël pour les enfants.

