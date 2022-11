Histoires de Noël

2022-12-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-21 15:30:00 15:30:00 Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / 2h30 Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

À partir de 4 ans / 2h30

