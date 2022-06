Histoires de Maîtres et de Valets Louvie-Juzon Louvie-Juzon Catégories d’évènement: 64260

Louvie-Juzon

Histoires de Maîtres et de Valets Louvie-Juzon, 21 juillet 2022, Louvie-Juzon. Histoires de Maîtres et de Valets Louvie-Juzon

2022-07-21 – 2022-07-21

Louvie-Juzon 64260 Sous la plume savoureuse de Molière, Corneille

ou Marivaux, sortis d’une malle séculaire, deux

comédiens des Loges jouent joyeusement les

heurts et les aléas d’un maître et son valet. Un

vif spectacle à l’intention des 7 à 107 ans par la

compagnie des Bons Fous !

Louvie-Juzon

