Barcelonnette Villa la Sapinière Alpes-de-Haute-Provence, Barcelonnette Histoire(s) de la villa La Sapinière [1878-1905-2021] Villa la Sapinière Barcelonnette Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barcelonnette

Histoire(s) de la villa La Sapinière [1878-1905-2021] Villa la Sapinière, 16 octobre 2021, Barcelonnette. Histoire(s) de la villa La Sapinière [1878-1905-2021]

Villa la Sapinière, le samedi 16 octobre à 15:00

On vous racontera la longue (et mouvementée) histoire de la villa La Sapinièren édifiée en 1878, remaniée en 1905 et toujours en chantier en 2021. Un chantier à caractère patrimonial soutenu par la Fondation du Patrimoine, le département des Alpes de Haute Provence et la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. On rentrera à l’intérieur découvrir les éléments de décor conservés !

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Villa la Sapinière 10 avenue de la Libération 04400 Barcelonnette Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barcelonnette Autres Lieu Villa la Sapinière Adresse 10 avenue de la Libération 04400 Barcelonnette Ville Barcelonnette lieuville Villa la Sapinière Barcelonnette