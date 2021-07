Bordeaux JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux, Gironde HISTOIRES DE JUNGLE JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux

HISTOIRES DE JUNGLE JARDIN BOTANIQUE Bastide, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bordeaux. HISTOIRES DE JUNGLE

du lundi 5 juillet au vendredi 20 août à JARDIN BOTANIQUE Bastide

Au cours de cette visite contée au plus près des plantes et des œuvres présentées dans l’exposition Jungle, les enfants découvriront des histoires passionnantes sur les végétaux et les animaux de la Jungle. – Public : 3 à 7 ans – Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

5 euros

visite et lecture de contes pour les tout-petits JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T14:00:00 2021-07-05T15:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T15:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T15:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T15:00:00

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu JARDIN BOTANIQUE Bastide Adresse Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux