Histoire(s) de jeunes chercheurs Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 23 avril 2024.

Histoire(s) de jeunes chercheurs L’investissement de l’espace sacré par les laïcs : les couvents des Jacobins et des Cordeliers de Toulouse (XIIIe siècle – milieu du XVIe siècle) Mardi 23 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

Mardi 23 avril à 18h

Nouveau rendez-vous d’Histoire(s) de jeunes chercheurs, par Hortense Rolland-Fabre, Doctorante en Histoire médiévale.

L’arrivée des ordres mendiants au début du XIIIe siècle et le modèle de vie qu’ils prônent ont marqué le paysage religieux et ont conquis les milieux urbains au sein desquels ils se sont insérés. Dès leur implantation, les frères jouissent d’une grande popularité auprès de la population dont les libéralités constituent un soutien financier majeur. Le rôle des laïcs, plus particulièrement des élites urbaines, est important dans le développement des couvents mendiants comme celui des Jacobins et des Cordeliers à Toulouse, et significatif d’une stratégie visant à perpétuer la mémoire du donateur.

Durée : 1h

Bibliothèque d’Études Méridionales, 56 rue du Taur

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/histoires-de-jeunes-chercheurs-3/ »}]

Conférence Tout public