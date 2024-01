Histoire(s) de jeunes chercheurs Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 26 mars 2024.

Histoire(s) de jeunes chercheurs Le marteau, la faucille et le biberon. Être femme et communiste dans les années 1950 en Haute-Garonne Mardi 26 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 26 mars à 18h

Nouveau rendez-vous d’Histoire(s) de jeunes chercheurs, par Roséane Auguenois, Master mention Histoire, Civilisations et Patrimoine.

Mère ou militante ? les responsabilités familiales rendent les femmes indisponibles et les empêchent ainsi de gravir les échelons au sein du Parti Communiste français pour qui la disponibilité de ses militants et de ses cadres est essentielle. Pourtant, afin de féminiser ses rangs, le Parti va faire preuve d’une souplesse relative envers les femmes.

Selon les archives du Parti communiste haut-garonnais, plus de 70 femmes ont été cadres entre 1947 et 1962. Qui sont ces femmes militantes et que met en place le PCF haut-garonnais pour faciliter leurs prises de responsabilités au sein des directions ?

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

