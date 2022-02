Histoires de grands : Bou et les 3 zours Pey Pey Catégories d’évènement: Landes

Pey

Histoires de grands : Bou et les 3 zours Pey, 30 avril 2022, Pey. Histoires de grands : Bou et les 3 zours Pey

2022-04-30 – 2022-04-30

Pey Landes Pey EUR Découvrez l’incroyable histoire de Bou à travers un raconte-tapis ainsi que tout plein d’histoires d’ours. Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Matériel d’animation prêté par la Médiathèque Départementale de Landes. Découvrez l’incroyable histoire de Bou à travers un raconte-tapis ainsi que tout plein d’histoires d’ours. Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Matériel d’animation prêté par la Médiathèque Départementale de Landes +33 5 58 57 77 33 Découvrez l’incroyable histoire de Bou à travers un raconte-tapis ainsi que tout plein d’histoires d’ours. Gratuit, réservation conseillée, dans la limite des places disponibles, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Matériel d’animation prêté par la Médiathèque Départementale de Landes. Elsa Valentin – Green, atelier du poisson soluble

Pey

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pey Autres Lieu Pey Adresse Ville Pey lieuville Pey Departement Landes

Pey Pey Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pey/

Histoires de grands : Bou et les 3 zours Pey 2022-04-30 was last modified: by Histoires de grands : Bou et les 3 zours Pey Pey 30 avril 2022 Landes Pey

Pey Landes