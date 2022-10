Histoire(s) de goûter Marcheprime Marcheprime Catégories d’évènement: Gironde

Gironde EUR HISTOIRE(S) DE GOÛTER – Venez vous régalez à la bibliothèque

Chaque deuxième mercredi du mois, un nouveau rendez-vous vous attend à la bibliothèque !

À 15h30, dès 3 ans, venez assister à l’atelier Histoire(s) de goûter pour écouter une nouvelle histoire chaque mois autour d’un goûter gourmand. +33 5 57 71 80 21 @ville marcheprime

