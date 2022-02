HISTOIRE(S) DE FRANCE Montpellier, 16 février 2022, Montpellier.

HISTOIRE(S) DE FRANCE Montpellier

2022-02-16 – 2022-02-18

Montpellier Hérault

Ne manquez pas la pièce Histoire(s) de France les 16,17 et 18 février 2022 à 20h au théâtre Jean Vilar !

►Une professeure propose à ses élèves de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur embarque deux camarades avec lui pour s’attaquer aux Gaulois.

C’est là que les problèmes commencent. Commentparler des Gaulois ? Qui, dans la classe peut endosser ces rôles ? Et pourquoi ne parler que des Gaulois ? À partir de cette plongée dans différentes périodes de l’histoire de France, plusieurs questions vont émerger, que les élèves tenteront de résoudre comme ils peuvent.

Histoire(s) de France est le troisième texte d’Amine Adjina à destination de la jeunesse après Kévin, portrait d’un apprenti converti et Arthur et Ibrahim, programmé au théâtre Jean Vilar en 2018.

L’auteur, Français d’origine algérienne, continue d’interroger son rapport à la France, ce que cela veut dire d’être français et ce que signifient les histoires qu’on raconte pour établir un socle commun. Car l’Histoire se raconte aussi par tout ce qui est, volontairement ou involontairement occulté. Avec humour et poésie, à hauteur d’enfant, ce troisième volet interroge notre rapport aux récits, au jeu, et à la façon dont nous nous saisissons du présent.

Pass sanitaire obligatoire

Ne manquez pas la pièce Histoire(s) de France les 16,17 et 18 février 2022 à 20h au théâtre Jean Vilar !

Une professeure propose à ses élèves de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur embarque deux camarades avec lui pour s’attaquer aux Gaulois.

secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr +33 4 67 40 41 39 https://theatre-jean-vilar.mapado.com/event/56133-histoire-s-de-france

Ne manquez pas la pièce Histoire(s) de France les 16,17 et 18 février 2022 à 20h au théâtre Jean Vilar !

►Une professeure propose à ses élèves de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur embarque deux camarades avec lui pour s’attaquer aux Gaulois.

C’est là que les problèmes commencent. Commentparler des Gaulois ? Qui, dans la classe peut endosser ces rôles ? Et pourquoi ne parler que des Gaulois ? À partir de cette plongée dans différentes périodes de l’histoire de France, plusieurs questions vont émerger, que les élèves tenteront de résoudre comme ils peuvent.

Histoire(s) de France est le troisième texte d’Amine Adjina à destination de la jeunesse après Kévin, portrait d’un apprenti converti et Arthur et Ibrahim, programmé au théâtre Jean Vilar en 2018.

L’auteur, Français d’origine algérienne, continue d’interroger son rapport à la France, ce que cela veut dire d’être français et ce que signifient les histoires qu’on raconte pour établir un socle commun. Car l’Histoire se raconte aussi par tout ce qui est, volontairement ou involontairement occulté. Avec humour et poésie, à hauteur d’enfant, ce troisième volet interroge notre rapport aux récits, au jeu, et à la façon dont nous nous saisissons du présent.

Pass sanitaire obligatoire

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-01-04 par