Histoire(s) de France Le Grand Bleu, 28 avril 2022, Lille.

Le Grand Bleu, le jeudi 28 avril à 19:00

**Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7** —————————————————————— **Théâtre – 1h10 – Dès 10 ans** Quand Arthur, Camille et Ibrahim doivent rejouer un moment de l’Histoire de France dans le cadre de leur cours, un voyage à travers les siècles commence et emporte les trois complices avec humour et (im)pertinence. Druides gaulois en djellaba, Vercingétorix au féminin, Révolution française revisitée jusqu’à la Coupe du Monde de 1998 : les ados racontent leur Histoire de France. Avec ce texte à destination de la jeunesse, Amine Adjina parvient à bousculer avec délicatesse et malice les repères historiques traditionnels tout en offrant un joli regard en creux sur l’enfance et la construction d’une identité partagée. Dans le sillage du trio et de ses joutes, il construit une pièce qui mêle périple historique et acte théâtral où les enfants interrogent autant une époque que la façon de la représenter. Évènements, approches et représentations sont bousculés au fil d’une écriture subtile et drôle dans une mise en scène légère et futée.

De 5 à 13 euros

Trois élèves questionnent et revisitent avec finesse et décalage le regard sur des moments clés de l’Histoire de France.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



