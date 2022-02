« Histoire(s) de France » d’Amine Adjina Théâtre 13 – Bibliothèque Paris Catégories d’évènement: île de France

« Histoire(s) de France » d’Amine Adjina Théâtre 13 – Bibliothèque, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au samedi 16 avril 2022 :

de 16h00 à 17h15

de 20h00 à 21h15

A l’école, une professeure tente d’enseigner l’histoire différemment. Elle propose aux élèves de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur, un des élèves décide de s’attaquer aux Gaulois. Il embarque deux camarades avec lui. C’est là que les problèmes commencent. Comment parler des Gaulois ? Qui peut jouer ? Et quels rôles ? D’autant que les autres ont envie d’aborder d’autres sujets… À partir de cette plongée dans différentes périodes de l’histoire de France vont se poser plusieurs questions que les élèves vont tenter de résoudre comme ils peuvent. Avec humour, Histoire(s) de France se propose d’interroger notre rapport aux récits, au jeu et à comment cela peut nous permettre de penser le présent. Distribution Texte et mise en scène Amine Adjina Collaboration artistique : Émilie Prévosteau Avec : Mathias Bentahar, Romain Dutheil et Émilie Prévosteau Théâtre 13 – Bibliothèque 30 rue du chevaleret Paris 75013 Contact : 0145886222 reservations@theatre13.com https://www.theatre13.com/saison/spectacle/histoire-s-de-france https://www.facebook.com/LeTheatre13 Histoire;Théâtre

