HISTOIRE(S) DE FRANCE / Cie du Double (Théâtre) Théâtre Gérard Philipe, 4 février 2022, Orléans.

HISTOIRE(S) DE FRANCE / Cie du Double (Théâtre)

Théâtre Gérard Philipe, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Quelle Histoire de France proposer à la génération des Camille, Arthur et Ibrahim, dans un pays où la mémoire plus que le contrat est le fondement de la cohésion sociale ? En s’appropriant l’Histoire, Camille, Arthur et Ibrahim rejouent trois moments du récit national : les origines gauloises, la Révolution de 1789, la finale de la coupe du monde 1998. Tandis qu’Arthur s’identifie d’abord à la figure de l’histoire-bataille, celle des rois et des vainqueurs, Camille et Ibrahim préfèrent incarner celle du peuple, des vaincus et des invisibles de l’Histoire que sont les femmes et les immigrés.

Tarif plein : 11€ Tarif réduit : 6€ : (- de 16 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personnes)

Amine Adjina situe sa pièce dans le cadre de l’école, lieu de tous les apprentissages, mais aussi lieu où l’enseignement historique et géographique de la France crée toujours des polémiques.

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T21:00:00