Histoires de France, 9 mai 2023, .

Histoires de France



2023-05-09 – 2023-05-09

4 15 Arthur, Camille et Ibrahim ont un nouvel exercice à faire : mettre en scène un moment de l’Histoire de France. Leur choix se porte sur les Gaulois, la révolution de 1789 et la victoire française de la Coupe du monde de football en 1998. Et les diffcultés commencent. Les Gaulois par exemple, desquels parle-t-on ? Ceux d’Astérix ? Ceux décrits par Jules César, leur ennemi victorieux ? Les Carnutes, les Vénètes, les Arvernes ? Et d’ailleurs, qu’est-ce que c’est un peuple ? Qu’est-ce qui en fait vraiment l’unité ? Origines, diversité, identité, vérité historique… Voilà nos collégiens aux prises avec de bien complexes questions.

Avec une énergie communicative, les trois comédiens de la compagnie du Double interrogent avec une belle intelligence le fameux récit national de l’Histoire de France et s’éloignent avec bonheur des sentiers didactiques.

