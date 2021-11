Libourne Théâtre le Liburnia Gironde, Libourne Histoires de fouilles Théâtre le Liburnia Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Histoires de fouilles Théâtre le Liburnia, 17 novembre 2021, Libourne. Histoires de fouilles

Théâtre le Liburnia, le mercredi 17 novembre à 10:00

de David Wahl ————- ### Mercredi 17 novembre à 10h ### au Théâtre le Liburnia Dès 6 ans | Durée : 45 min D’un bac à sable mystérieusement relié aux profondeurs du théâtre surgit un archéologue loufoque suivi d’objets que la terre ne veut plus digérer. Qu’en faire ? Comment créer une chaîne de vie et de recyclage de ces détritus ? “Histoires de fouilles” invite les enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de notre époque pour mieux inventer demain. **Texte :** David Wahl **Collaboration artistique :** Gaëlle Hausermann **Interprétation :** David Wahl et Laëtitia Le Mesle, en alternance avec Najib Ougdhiri **Régisseur général :** Anne Wagner, en alternance avec Anthony Henrot **Conception, réalisation scénographique et accessoires :** Valentin Martineau

Enfants (-12ans) : 4€ / Adultes (+12ans) : 6€

Un moment ludique de sensibilisation au recyclage ! Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Théâtre le Liburnia Adresse 14 rue Donnet, 33500 Libourne Ville Libourne lieuville Théâtre le Liburnia Libourne