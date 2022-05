Histoires de fouilles – David Wahl, 22 juin 2022, .

Histoires de fouilles – David Wahl

2022-06-22 – 2022-06-23

Sur le plateau, David Wahl œuvre comme un véritable chercheur, secoue la terre, fouille, trouve trésors et déchets… L’occasion, à chaque découverte, d’en tirer une histoire. Car David Wahl raconte des histoires. Celle du plastique, par exemple, le contrarie particulièrement : de ses origines jusqu’aux problèmes qu’il pose aujourd’hui, David Wahl demande à juste titre “Qu’en faire ?”.



Tel un professeur joyeusement loufoque, il aborde la transformation de la matière, le recyclage, l’économie circulaire… Il souligne, l’air de rien, l’impact de l’homme sur la planète et sur l’environnement. Les objets qu’il déterre, les uns après les autres, envahissent peu à peu l’espace qui devient, très vite, un paysage saturé de matière plastique. Le poète-chercheur, à l’enthousiasme contagieux – quand bien même il touche à des sujets graves- sera rejoint par une mystérieuse machine… Permettra-t-elle quelques nouvelles réjouissantes ?



Connu pour ses Causeries, véritables joyaux de curiosités à découvrir en famille, David Wahl sensibilise, avec humour, aux enjeux écologiques de notre époque. Une parenthèse jubilatoire qui éveille les consciences !



Durée : 45 min

Âge : ≥ 6 ans

Nature et Biens Communs

Retrouvez David Wahl dans “Histoires de fouilles” au Zef les 22 et 23 juin.

Nature et Biens Communs

