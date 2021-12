Arles Museon Arlaten - Musée de Provence Arles, Bouches-du-Rhône Histoires de fêtes Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Histoires de fêtes Museon Arlaten – Musée de Provence, 29 décembre 2021, Arles. Histoires de fêtes

Museon Arlaten – Musée de Provence, le mercredi 29 décembre à 15:00

**” Il y a quelques années, j’ai rencontré Louis, un vieux monsieur qui m’a raconté son étrange histoire. Quand il était enfant, Louis vivait, avec ses parents, dans un mas, dans la plaine de la Crau, juste au pied des Alpilles”**. _”Cette année-là, il a 10 ans. C’est la veille de Noël. Tout le monde s’affaire à la préparation du dîner…pour que rien ne manque au gros souper : le poisson, les escargots, les olives, les amandes, les noix… Louis est en train de surveiller la cuisson du pain qui dore dans le four quand tout doucement, il entend quelqu’un frapper à la porte… Comme il y a beaucoup de bruit dans la maison, seul Louis a entendu. Il regarde autour de lui, son père et sa mère sont trop occupés pour entendre quoique ce soit ! Quand il ouvre la porte, une bourrasque de Mistral gelée lui gifle le visage. Une silhouette se découpe dans la nuit claire. Qui cela peut-il bien être ? La maison se trouve loin de tout, et ce soir tout le monde est en famille pour fêter Noël…”_ **Un évènement Jeunesse. Gratuit pour les enfants, sans supplément au prix du billet pour les adultes. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.** Au son des grelots et des pétards, en costume, avec des formules magiques. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Museon Arlaten - Musée de Provence Adresse 29 rue de la République 13200 Arles Ville Arles lieuville Museon Arlaten - Musée de Provence Arles