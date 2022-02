Histoires de familles Arméniennes Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

du mardi 19 avril au dimanche 24 avril à Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle

Histoires de familles arméniennes : en 2022, la Ville célébrera le centenaire de l’arrivée des premières familles arméniennes à Arnouville. Découvrez les histoires de ces familles à travers une série d’événements qui auront lieu du mardi 19 au samedi 23 avril à l’Espace Charles Aznavour.

100 ans de vie à Arnouville Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise

