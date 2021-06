AiguèzeAiguèze Aiguèze Aiguèze Aiguèze, Gard Histoires de Clochers à Aiguèze : Un arbre dans la ville Aiguèze Aiguèze AiguèzeAiguèze Catégories d’évènement: Aiguèze

Gard

Histoires de Clochers à Aiguèze : Un arbre dans la ville Aiguèze Aiguèze, 26 juin 2021-26 juin 2021, AiguèzeAiguèze. Histoires de Clochers à Aiguèze : Un arbre dans la ville 2021-06-26 – 2021-06-26

Aiguèze Gard Aiguèze Gard Aiguèze Un arbre dans…le village ! Au cœur d’Aiguèze, au détour d’une placette, d’une ruelle, du cimetière, du décor, venez découvrir la signification, parfois cachée des arbres et autres végétaux… Nathalie votre guide vous propose en fin de visite une démonstration de paillage de siège… Rendez vous à 17h devant l’office de tourismeGratuitInscription conseillée au 04 66 89 54 61 contact@provenceoccitane.com +33 4 66 89 54 61 Un arbre dans…le village ! Au cœur d’Aiguèze, au détour d’une placette, d’une ruelle, du cimetière, du décor, venez découvrir la signification, parfois cachée des arbres et autres végétaux… Nathalie votre guide vous propose en fin de visite une démonstration de paillage de siège… Rendez vous à 17h devant l’office de tourismeGratuitInscription conseillée au 04 66 89 54 61 Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Aiguèze, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Aiguèze Aiguèze Adresse Ville AiguèzeAiguèze lieuville 44.3027#4.55642