### Festival de Cinéma **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Plus qu’un festival de films, _**Histoires de cinéma**_ est un véritable festival de cinéma dans sa manière d’interroger et de présenter son Histoire à travers les petites histoires qui la composent. Parce que le cinéma est plus que des films. Cette 5e édition explorera l’art de faire des films sans caméra, de raconter de nouvelles histoires à partir d’images tournées par d’autres. La véritable histoire du cinéma s’écrit tous les soirs sur l’écran de la Cinémathèque. C’est en reprenant au pied de la lettre cette réflexion de François Truffaut que la 5e édition du festival Histoires de cinéma se consacrera à l’art du réemploi des images. Montage d’images d’archives, Found Footage, stock shots, détournements, mash-up… De l’art de faire des films sans caméra, en reprenant à son compte des images tournées par d’autres. Du documentaire au cinéma expérimental, en passant par le cinéma d’exploitation, entre objectif politique et volonté comique, sans oublier ses saignées poétiques, à l’heure de la profusion des images, la Cinémathèque de Toulouse vous invite à découvrir l’art du recyclage du cinéma par lui-même. Une histoire qui s’écrit avec sa propre histoire. **Inauguration, le vendredi 12 novembre à la Cinémathèque de Toulouse** ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque ](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/festivals/histoires-de-cinema) ![]() ### Infos pratiques Du 12 au 21 novembre 2021

Plein tarif 7,50€ / Tarif réduit 6,50€

Culture Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

