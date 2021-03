Histoires de Bois, 6 mars 2021-6 mars 2021, Combourg.

Histoires de Bois 2021-03-06 – 2021-03-06 Médiathèque les Sources 5 rue du Linon

Combourg Ille-et-Vilaine Combourg

Un voyage dans le temps au cœur de la scierie centenaire et de Combourg, de 1921 à 2121 : c’est ce que vous propose RahuelBois à travers son exposition, à découvrir à la médiathèque Les Sources.

Des bois tirés par les chevaux et des lourdes scies à la mécanisation, de la guerre et des crises aux modernisations, l’entreprise a évolué au rythme des marchés et du territoire, grâce aux femmes et aux hommes qui ont développé son activité pendant un siècle. L’occasion également de se projeter dans l’avenir et d’imaginer la scierie et Combourg en… 2121 !

Equipements anciens, témoignages, documents d’archive, vidéos, maquettes racontent des « Histoires de bois » et relatent « l’aventure d’une entreprise au cœur de son territoire ».

+33 2 23 16 47 73 https://www.mediatheque-combourg.com/

