Histoires de Bidouille Bibliotheque Benoîte Groult Paris Catégorie d’évènement: Paris

Histoires de Bidouille Bibliotheque Benoîte Groult, 22 janvier 2022, Paris. Histoires de Bidouille

Bibliotheque Benoîte Groult, le samedi 22 janvier à 17:00

Bidouille et ses bibliothécaires vous invitent à partager un moment d’échanges autour d’histoires … qui font peur ! Parce que certain.e.s aiment avoir peur, et même, i.e.ls adorent ça !

nombre de places limité

Bidouille n’allait pas manquer une occasion de raconter des histoires ! Bibliotheque Benoîte Groult 25 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bibliotheque Benoîte Groult Adresse 25 rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Ville Paris lieuville Bibliotheque Benoîte Groult Paris

Bibliotheque Benoîte Groult Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/