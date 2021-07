Histoires de bateliers péniche spectacle, 24 novembre 2021-24 novembre 2021, Rennes.

Histoires de bateliers

péniche spectacle, le mercredi 24 novembre à 14:30

Embarquez pour cette découverte ludique de la Péniche ! Le capitaine, Hugues Charbonneau vous donne rendez-vous à la passerelle avec son matelot, Marie Amélie Vivier. Du quai, à la cabine pilote et à la salle des machines, il vous accueille dans la grande cale avec ses souvenirs de la batellerie, et même un peu plus parfois : Pourquoi a t- on aménagé les fleuves ? Comment a t- on creusé les canaux ? Qui a construit ces grandes péniches, et pour transporter quelles marchandises ? Comment dans leurs voyages à travers les terres, les hommes, les femmes et les enfants de l’eau partagent leur métier, leur vie quotidienne, leurs espoirs et leurs rêves ? Avec ses histoires, notre Capitaine reste un bavard, que son matelot doit souvent « ré-amarrer » pour ne pas qu’il s’égare… Comme tous les mariniers, à force de voyager tel un nomade à travers les terres, il est aussi poète ! Et ses souvenirs mélangent souvent des histoires, des contes, et des chansons… Alors tant mieux si, à travers tous ces méandres, en débarquant, vous avez un peu perdu la boussole. C’est pour cela que l’on part….

Payants (8€-6€)

Conte – Chanson -Théâtre

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T15:00:00