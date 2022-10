Histoires d’automne et autres livres Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du samedi 08 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022

gratuit

Une exposition photographique de Ianna Andreadis Ianna Andréadis est née à Athènes en 1960. Artiste, elle poursuit un travail inspiré par la nature et l’environnement urbain qui comprend peintures, dessins, photographies et projets participatifs. Le livre est un de ses terrains de création de prédilection. Elle a réalisé nombreuses éditions en lithographie avec l’Atelier Franck Bordas, plusieurs livres de photographies ou illustrés, édités en France, (Editions des Grandes Personnes, Créaphis, Musée du quai Branly, Les Trois Ourses), en Grèce, (Editions Agra), au Mexique, (Petra Ediciones), en Inde, (Tara Books) et au Japon, (One Stroke). De son premier livre de photographies, Couleurs nature, aux Bêtes de Brousse (réalisé avec Franck Bordas et leurs enfants) ou à sa nouvelle collection Histoires,…aux éditions des Grandes Personnes elle partage son émerveillement pour la beauté de la nature en donnant à voir aussi bien les rencontres extraordinaires avec les animaux de la brousse africaine, ou la forêt tropicale du Costa Rica, mais aussi ce qui est sous nos yeux, comme l’année d’un cerisier, les feuilles d’automne sur les trottoirs, ou les fruits et légumes au marché… Ses livres, sans texte, racontent des histoires grâce aux rapprochements des photos et aux associations d’idées, créés par les double pages. Ses photos documentaires et projets participatifs sur la ville – comme les projets des fenêtres d’Ivry ou d’Athènes – offrent un panorama varié inédit et spectaculaire de sa ville natale et de sa ville d’adoption. Dans l’exposition Histoires d’automne et autres livres, des séries de photos, des diptyques et l’ensemble de ses livres montrent la diversité de son travail. Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris Contact : 0144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

