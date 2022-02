Histoire(s) d’art : De l’importance du caillou dans la création artistique Margny-lès-Compiègne, 16 juin 2022, Margny-lès-Compiègne.

Histoire(s) d’art : De l’importance du caillou dans la création artistique Margny-lès-Compiègne

2022-06-16 – 2022-06-16

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne

L’art est partout, en exposition, sur internet, dans la rue… mais nous ne savons pas toujours décoder ce que nous voyons. Des artistes plasticiens professionnels vont nous donner quelques éléments d’histoire, de technique… pour nous permettre de comprendre, découvrir et apprécier davantage une œuvre, un courant, un artiste. Tutoyons l’art ensemble !

Le minéral, ses origines, son histoire, ont toujours été très présents dans la création et réflexion artistiques. De Brancusi qui n’a cessé d’en rendre l’aspect poli dans ses sculptures, de Max Ernst et ses compositions stratifiées telles des sédimentations d’objets, en passant par Picasso et ses galets gravés, bien des plasticiens ont fait de ce dérisoire une inspiration, un modèle, un support.

Pascal Bernard partagera avec nous toutes les épopées de ce caillou bien loin d’être anodin.

serviceculturel@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 57 https://www.mairie-margnylescompiegne.fr/mon-quotidien/culture/le-service-culturel/expositions-ateliers-art-plastique/

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2022-01-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Oise Tourisme