Brique Rouge, le samedi 3 juillet à 16h30

### Choeurs d’enfants de Toulouse Les enfants du Petit Chœur de la Lauzeta mettent les animaux à l’honneur en interprétant le conte musical _Comment la Baleine acquit son gosier_ de Catherine Bertram (d’après Rudyard Kipling) suivi des célèbres _Fables de La Fontaine_ mises en musiques par Julien Joubert et Isabelle Aboulker. Des Histoires d’animaux, dirigées par Pierre Maurel. ### Plus d’infos [Site de la Lauzeta ](http://www.lauzeta.fr/choeur-enfants/2021/06/15/concerts-du-petit-et-du-grand-choeur/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 3 juillet à 16h30, à la Brique Rouge * Les réservations se font par mail à [contact@lauzeta.fr](mailto:contact%40lauzeta.fr) ou par téléphone au 06 28 80 52 69

Gratuit

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France

2021-07-03T16:30:00 2021-07-03T17:59:00

