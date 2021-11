Nantes Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique, Nantes Histoires d’amour Médiathèque Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Histoires d’amour Médiathèque Floresca Guépin, 22 janvier 2022, Nantes. Histoires d’amour

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Floresca Guépin Lecture sous toutes ses formes et théâtre d’ombres, pour explorer les émotions, les sentiments et développer son amour… de la lecture ! Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Floresca Guépin Adresse 15 rue de la Haluchère 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Floresca Guépin Nantes