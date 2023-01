Histoires d’Amour Lion-sur-Mer, 4 février 2023, Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer.

Histoires d’Amour

4 Rue Joseph Pasquet Villa Louis Lion-sur-Mer Calvados Villa Louis 4 Rue Joseph Pasquet

2023-02-04 16:30:00 – 2023-02-04 17:30:00

Villa Louis 4 Rue Joseph Pasquet

Lion-sur-Mer

Calvados

Lion-sur-Mer

Dans le cadre des samedis de la Villa Louis : l’amour, toujours l’amour !

Février : la Saint Valentin et soncortège de désirs, d’aveux et de mots tendres… Les Gourmandises sonores vous invitent à une traversée musicale et poétique du sentiment amoureux, grâce à un répertoire alliant célèbres pages classiques, standards incontournables du jazz et tubes de la

chanson française.

Petits gâteaux maison et boissons à l’issue des concerts.

Avec Betty Jardin, Walter Loureiro et Sylvie Huguenin. Tarifs : Adultes 10 €, enfants 3 € Adhérents Open piano : 8 €

Renseignements, inscriptions et réservations : openpiano14@gmail.com.

openpiano14@gmail.com https://villa-louis.com/

dernière mise à jour : 2023-01-27 par