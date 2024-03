Histoires d’Ailleurs et de mon Quartier Petit Théâtre Nevers, samedi 16 mars 2024.

Histoires d’Ailleurs et de mon Quartier Avec ce spectacle, les habitants des quartiers de Nevers vous partagent la richesse et la diversité culturelle de leurs lieux de vie – Jeu d’acteurs, chansons live et incursions vidéo Samedi 16 mars, 16h30 Petit Théâtre Entrée à Participation Libre

Spectacle Enfance et Famille

Samedi 16 mars 2024 à 16h30

Mise en scène : Nadine Bluzat – Mise en vidéo Thierry Charrier

25 participants (en live et en vidéo) – 11 ethnies représentées

Ce spectacle fait suite à une série d’actions culturelles menée par la Compagnie du Bateleur dans les quartiers de Nevers. Ce projet est basé autour d’un collectage de chansons issues des différentes cultures et ethnies recueillies auprès des habitants de ces lieux de vie. Avec ce spectacle, à destination de l’enfance et de la famille, les habitants vous partagent la richesse et la diversité culturelle de leurs quartiers.

Jeu d’acteurs, chansons live et incursions vidéo

Entrée à Participation Libre

Renseignements :

Compagnie du Bateleur : Tel : 06 32 46 05 17

Mail : compagnie.bateleur@gmail.com

Petit Théâtre Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684741 https://culture.nevers.fr/ Billetterie ouverte le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h

compagnie du bateleur