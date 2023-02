HISTOIRES D IGLOO (1-5 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS, 13 février 2023, AVIGNON.

Théâtre, marionnettes et chansons. Clarisse arrive sur la banquise et trouve un livre bien mystérieux… De chaque page, surgissent des histoires avec des marionnettes, des danses, des traditions ou des chansons, toutes venues de l’Alaska. Des pingouins, un loup, un ours blanc, des Esquimaux et deux petites boules de poils fantasques sont là pour vous émerveiller ! A savoir : à la fin du spectacle, séance photos avec les enfants et les marionnettes créées par la comédienne. Spectacle de et avec Nathalie ROUBAUD, et 11 marionnettes.

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

